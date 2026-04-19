उन्हाळ्यात आंबा का खायला पाहिजे ?

19 April 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

फळांचा राजा कोण तर आंबा हे आपण लहानपणापासून ऐकत आलेलो आहोत. 

फळांचा राजा

हा फळांचा राजा फक्त चवीलाच गोड नाही तर आरोग्याच्या दृष्टीने फायदेशीर देखील आहे. 

फायदेशीर 

उन्हाळ्यात शरीर पटकन थकतं. आंब्यामध्ये नैसर्गिक साखर असते जी लगेच ऊर्जा देते.

ऊर्जा वाढवतो

आंब्यात पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स असतात, जे शरीर हायड्रेट ठेवायला मदत करतात.

 पाण्याची कमतरता कमी करतो

कच्च्या आंब्याचं पन्हं शरीराला उष्णतेपासून वाचवतं.

उष्णतेपासून संरक्षण

आंब्यामध्ये फायबर आणि एन्झाइम्स असतात, जे अन्न पचायला मदत करतात.

 पचन सुधारतो

यामध्ये व्हिटॅमिन C आणि A भरपूर असतात, जे इम्युनिटी मजबूत करतात.

 रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतो

व्हिटॅमिन A आणि antioxidants त्वचा निरोगी ठेवतात आणि ग्लो देतात.

त्वचेसाठी चांगला

