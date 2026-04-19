उन्हाळ्यात आंबा का खायला पाहिजे ?

फळांचा राजा कोण तर आंबा हे आपण लहानपणापासून ऐकत आलेलो आहोत.
हा फळांचा राजा फक्त चवीलाच गोड नाही तर आरोग्याच्या दृष्टीने फायदेशीर देखील आहे.
उन्हाळ्यात शरीर पटकन थकतं. आंब्यामध्ये नैसर्गिक साखर असते जी लगेच ऊर्जा देते.
आंब्यात पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स असतात, जे शरीर हायड्रेट ठेवायला मदत करतात.
कच्च्या आंब्याचं पन्हं शरीराला उष्णतेपासून वाचवतं.
आंब्यामध्ये फायबर आणि एन्झाइम्स असतात, जे अन्न पचायला मदत करतात.
यामध्ये व्हिटॅमिन C आणि A भरपूर असतात, जे इम्युनिटी मजबूत करतात.
व्हिटॅमिन A आणि antioxidants त्वचा निरोगी ठेवतात आणि ग्लो देतात.
