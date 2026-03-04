विटॅमिन ई तुमच्या त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करते आणि सुरकुत्या येण्यापासून रोखते. हे केसांसाठी देखील एक आवश्यक जीवनसत्व आहे.
विटॅमिन ई काही फळ आणि भाज्यांमध्ये देखील असते. पण काजू आणि बिया हे त्याचे चांगले स्रोत आहेत. व्हिटॅमिन ई ने समृद्ध असलेल्या ५ काजू आणि बियांची नावे जाणून घ्या
१ सूर्यफुलाच्या बियांमध्ये ७.४ मिलीग्राम व्हिटॅमिन ई असते, जे तुमच्या दैनंदिन गरजेच्या अंदाजे ४९.५ टक्के असते. तुम्ही ते भाजून घेऊ शकता किंवा थेट खाऊ शकता.
जर आपण नट्सबाबत बोललो तर बदाम हे विटॅमिन ईचा एक उत्तम स्रोत आहे. १ औंस बदामामध्ये अंदाजे ६.८ मिलीग्राम व्हिटॅमिन ई असते, जे रोजच्या गरजेच्या ४५ टक्के असते.
जर तुम्ही १ औंस (सुमारे २८.३५ ग्रॅम) भाजलेले हेझलनट्स खाल्ले तर तुम्हाला ४.३ मिलीग्राम व्हिटॅमिन ई मिळते, जे रोजच्या गरजेच्या २९ टक्के आहे.
पाइन नट्स, ज्याला चिलगोझा असेही म्हणतात. याच्या १ औंस सर्व्हिंगमधून २.९ मिलीग्राम व्हिटॅमिन ई मिळते, जे तुमच्या व्हिटॅमिन ईची दैनंदिन गरज पूर्ण करते.
हिवाळ्यात खाल्ल्या जाणाऱ्या शेंगदाण्यांमध्येही भरपूर पोषक तत्वे असतात. एक औंस शेंगदाण्यामध्ये २.२ मिलीग्राम व्हिटॅमिन ई असते, जे रोजच्या गरजेच्या १५ टक्के असते.
