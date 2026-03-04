विटॅमिन ईचे फायदे आणि नट्स-सीड्स का खावे

04 March 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

विटॅमिन ई तुमच्या त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करते आणि सुरकुत्या येण्यापासून रोखते. हे केसांसाठी देखील एक आवश्यक जीवनसत्व आहे. 

विटॅमिन ई का महत्त्वाचे

विटॅमिन ई काही फळ आणि भाज्यांमध्ये देखील असते. पण काजू आणि बिया हे त्याचे चांगले स्रोत आहेत. व्हिटॅमिन ई ने समृद्ध असलेल्या ५ काजू आणि बियांची नावे जाणून घ्या

विटॅमिन ईचे स्त्रोत

१ सूर्यफुलाच्या बियांमध्ये ७.४ मिलीग्राम व्हिटॅमिन ई असते, जे तुमच्या दैनंदिन गरजेच्या अंदाजे ४९.५ टक्के असते. तुम्ही ते भाजून घेऊ शकता किंवा थेट खाऊ शकता.

सूर्यफूल बिया

जर आपण नट्सबाबत बोललो तर बदाम हे विटॅमिन ईचा एक उत्तम स्रोत आहे. १ औंस बदामामध्ये अंदाजे ६.८ मिलीग्राम व्हिटॅमिन ई असते, जे रोजच्या गरजेच्या ४५ टक्के असते.

बदामामध्ये विटॅमिन ई 

हेझेल नट्स

जर तुम्ही १ औंस (सुमारे २८.३५ ग्रॅम) भाजलेले हेझलनट्स खाल्ले तर तुम्हाला ४.३ मिलीग्राम व्हिटॅमिन ई मिळते, जे रोजच्या गरजेच्या २९ टक्के आहे.

पाइन नट्स, ज्याला चिलगोझा असेही म्हणतात. याच्या १ औंस सर्व्हिंगमधून २.९ मिलीग्राम व्हिटॅमिन ई मिळते, जे तुमच्या व्हिटॅमिन ईची दैनंदिन गरज पूर्ण करते.

पाइन काजू

हिवाळ्यात खाल्ल्या जाणाऱ्या शेंगदाण्यांमध्येही भरपूर पोषक तत्वे असतात. एक औंस शेंगदाण्यामध्ये २.२ मिलीग्राम व्हिटॅमिन ई असते, जे रोजच्या गरजेच्या १५ टक्के असते.

भुईमूग

