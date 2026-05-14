निरोगी शरीरासाठी किती पावले चालले पाहिजे?

14 May 2026

Author:  प्रियंका मुंदिनकेरी

दररोज चालणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते.

दररोज चालण्याने स्नायूंची ताकद वाढण्यास आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.

जर तुम्ही नवीन सुरुवात करत असाल तर, सुरुवातीला ५००० पावले चालण्याचा प्रयत्न करा. 

हळूहळू ८०००-१०००० स्टेप्स चालण्याचा प्रयत्न करा. 

तसेच, दररोज किमान ३०-४५ मिनिटे सतत चालले पाहिजे.

त्याचबरोबर, रात्रीच्या जेवणानंतर १५-२० मिनिटे चालल्याने साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते.

चालताना सरळ आणि ताठ चालण्याचा प्रयत्न करा.

दररोज चालण्याच्या सवयीमुळे तुम्ही नेहमी  निरोगी राहू शकता. 

