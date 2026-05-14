दररोज चालणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते.
Picture Credit: yandex
दररोज चालण्याने स्नायूंची ताकद वाढण्यास आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
Picture Credit: yandec
जर तुम्ही नवीन सुरुवात करत असाल तर, सुरुवातीला ५००० पावले चालण्याचा प्रयत्न करा.
Picture Credit: yandex
हळूहळू ८०००-१०००० स्टेप्स चालण्याचा प्रयत्न करा.
Picture Credit: yandex
तसेच, दररोज किमान ३०-४५ मिनिटे सतत चालले पाहिजे.
Picture Credit: yandex
त्याचबरोबर, रात्रीच्या जेवणानंतर १५-२० मिनिटे चालल्याने साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते.
\Picture Credit: yandex
चालताना सरळ आणि ताठ चालण्याचा प्रयत्न करा.
Picture Credit: yandex
दररोज चालण्याच्या सवयीमुळे तुम्ही नेहमी निरोगी राहू शकता.
Picture Credit: yandex
तुम्हीही फुकटचा Public WiFi वापरता का?