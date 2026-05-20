बर्म्युडा ट्रँगल नेमका   काय आहे?

20 May 2026

Author: Ankita Karangutkar

बर्म्युडा ट्रँगल 

अटलांटिक महासागरातील  3 ठिकाणांना जोडणारा, गूढ  रहस्यांसाठी प्रसिद्ध 

जहाजे, विमाने गायब

गेल्या १०० वर्षांत १०० पेक्षा जास्त जहाजे, विमाने अचानक गायब, सांगाडेही सापडले नाहीत

द डेविल्स ट्रँगल' 

या भागात Compass, रेडिओ  चालत नाहीत. विमाने  समुद्रात गडप होतात. 

१४९२ मध्ये ख्रिस्तोफर  कोलंबसला अनुभव

कोलंबसला अनुभव 

समुद्रात आगीचा गोळा पडताना ,जहाजाचे कंपास विचित्र फिरताना, इतिहासात नोंद

विचित्र घटना

१९४५ मध्ये अमेरिकेची ५   Flight 19 या भागात  अचानक गायब 

फ्लाईट १९' चं रहस्य

समुद्रतळाशी मिथेन हायड्रेटचे साठे, पाण्याची घनता कमी होते,  जहाजे समुद्रात बुडतात.

विज्ञान काय सांगतं? 

सॅटेलाईटनुसार षटकोनी आकाराचे  ढग बनतात १७० मैल प्रतितास  वेगाने वारे वाहतात

हवेचे भयंकर बॉम्ब 

भागात व्यापार पण अनेक  रहस्ये आजही विज्ञानाली  कोड्यात टाकतात. 

 गूढ की योगायोग? 

