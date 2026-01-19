125cc बाईक खरेदी करताय? हे आहेत  बेस्ट पर्याय

Automobile

18 January 2026

Author:  मयुर नवले

अनेक बाईक खरेदीदार स्वस्त  बाईकच्या शोधात असतात. 

स्वस्त बाईक

Picture Credit: Pinterest

जर तुम्हाला स्वस्तात मस्त बाईक हवी असेल तर मग 125cc सेगमेंटमधील बाईक तुमच्यासाठी बेस्ट.

125cc बाईक 

चला काही बेस्ट 125cc बाईकबद्दल जाणून घेऊयात.

बेस्ट बाईक 

टीव्हीएस रेडर ही 125cc सेगमेंटमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय बाईक आहे. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 80,500 रुपये आहे.

TVS Raider 125

या बाईकची किंमत 78,538 (Drum Variant) रुपयांपासून सुरू होते, तर Disc Variant साठी 82,898 आहे. 

Honda Shine 125

Honda SP125 ही बाईक स्टायलिश डिझाइन, प्रगत फीचर्स आणि स्मूद राइडिंगसाठी ओळखली जाते.

Honda SP 125

या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 77,295 रुपयांपासून सुरू होते.

Bajaj Pulsar 125

या स्टायलिश लोकप्रिय बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 80,510 पासून सुरू होते.

Hero Glamour X125

Honda Unicorn ची ऑन रोड  किंमत किती? 

पुढे वाचा