भारतातील बेस्ट ॲडव्हेंचर बाईक कोणत्या? 

Automobile

23 January 2026

Author:  मयुर नवले

भारतात विविध सेगमेंटमध्ये दमदार  बाईक ऑफर होत असतात. 

वेगवेगळ्या बाईक

यातही तरुण रायडर्स ॲडव्हेंचर बाईकला जास्त प्राधान्य देत असतात. 

ॲडव्हेंचर बाईक 

हिमालयन 450 ही बाईक तिच्या ऑफ-रोडसाठी खास ट्यूनिंगमुळे खऱ्या अर्थाने अ‍ॅडव्हेंचर बाईक.

Royal Enfield Himalayan 450 

हलकी बॉडी, दमदार परफॉर्मन्स, ट्रॅक्शन कंट्रोल, क्विकशिफ्टर आणि लॉन्ग-डिस्टन्स टूरिंगसाठी योग्य.

KTM 390 Adventure 

प्रीमियम फील, मजबूत बिल्ड क्वालिटी आणि शहरातील अ‍ॅडव्हेंचर राइडिंगसाठी संतुलित बाईक.

BMW G 310 GS 

आरामदायक राइडिंग पोझिशन, विश्वासार्ह इंजिन आणि हायवे टूरिंगसाठी उत्तम पर्याय.

Suzuki V-Strom SX 250 

बजेटमध्ये सर्वोत्तम ऑफ-रोड अ‍ॅडव्हेंचर बाईक, हलकी, मजबूत आणि रायडींगसाठी परफेक्ट.

Hero Xpulse 200 4V 

