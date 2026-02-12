शहरात, हायवेर आणि डोंगराळ भागात दमदार परफॉरमन्स देणाऱ्या बाइक्सवर एक नजर
Picture Credit: Samsung
210 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजिन 24 हॉर्सपावरची ताकद, 6-स्पीड गियरबॉक्स, किंमत: 1.62 लाख रुपयांपासून सुरुवात
Picture Credit: Pinterest
249 सीसी इंजिन, 31 हॉर्सपावर आणि 25Nm टॉर्क, किंमत: 2.40 लाख रुपयांपासून सुरुवात
Picture Credit: Pinterest
299 सीसी इंजिन, 35 हॉर्सपावर किंमत: 1.99 लाख रुपयांपासून सुरुवात
Picture Credit: Pinterest
249 सीसी इंजिन, 26 हॉर्सपावर किंमत: 1.98 लाख रुपयांपासून सुरुवात
Picture Credit: Pinterest
452 सीसी इंजिन, 39 हॉर्सपावर किंमत: 3.06 लाख रुपयांपासून सुरुवात
Picture Credit: Pinterest
ऑफ-रोडिंगची पॅशन असलेल्या भारतीय ग्राहकांची या सुपर बाइक्सना चांगलीच पसंती
Picture Credit: Pinterest