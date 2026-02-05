Freedom 125 बाईक तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो
Picture Credit: Google
यात पेट्रोल आणि CNG हे दोन्ही पर्याय आहेत, हँडलबारवरुन स्विच करता येतात
Picture Credit: Pinterest
फुल CNG मध्ये बाईक 213 km जाऊ शकते, 2 kg CNG भरता येते
Picture Credit: Pinterest
सिंगल इंजिन 9.4 bhp पॉवर आणि 9.7 Nm चा टॉर्क जनरेट करते
Picture Credit: Pinterest
बेस मॉडेल 1 लाख 9 हजार रूपये मिड मॉडेल 1 लाख 15 हजार, टॉप मॉडेल 1 लाख 27 हजार
Picture Credit: Pinterest
ही बाईक 1.36 रुपयांच्या CNG मध्ये 1 km पळू शकतो
Picture Credit: Pinterest