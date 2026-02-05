Bajaj Freedom 125 बाईकची खास वैशिष्ट्ये

Auto

05 February 2026

Author: वेद बर्वे

Freedom 125 बाईक तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो 

Freedom 125

Picture Credit: Google

यात पेट्रोल आणि CNG हे दोन्ही पर्याय आहेत, हँडलबारवरुन स्विच करता येतात 

पेट्रोल आणि CNG

Picture Credit: Pinterest

फुल CNG मध्ये बाईक 213 km जाऊ शकते, 2 kg CNG भरता येते 

माइलेज

Picture Credit: Pinterest

सिंगल इंजिन 9.4 bhp पॉवर आणि  9.7 Nm चा टॉर्क जनरेट करते

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

बेस मॉडेल 1 लाख 9 हजार रूपये मिड मॉडेल 1 लाख 15 हजार, टॉप मॉडेल 1 लाख 27 हजार

किंमत

Picture Credit: Pinterest

ही बाईक 1.36 रुपयांच्या CNG मध्ये 1 km पळू शकतो

1 रूपयात 1 Km

Picture Credit: Pinterest

कोणत्याही बाईकची Safety Test का होत नाही?

पुढे वाचा