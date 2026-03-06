तरुणांनो, एकदा या रेट्रो लूक असणाऱ्या Bikes वर नजर टाकाच  

Automobile

6 March 2026

Author:  मयुर नवले

भारतात विविध बाईक पाहायला मिळतात. 

विविध बाईक

Picture Credit: Pinterest

यातही तरुणांना विशेष रेट्रो लूक असणाऱ्या बाईक खरेदी करायला आवडतात.

रेट्रो लूक 

चला बेस्ट रेट्रो लूक असणाऱ्या बाईकबद्दल जाणून घेऊयात. 

रेट्रो लूक असणाऱ्या बाईक

क्लासिक क्रूझर स्टाइल, राउंड हेडलाइट आणि आरामदायी राइडिंग पोझिशनमुळे ही बाईक लांब प्रवासासाठी उत्तम मानली जाते.

Royal Enfield Meteor 350

मस्क्युलर डिझाइन, मोठा फ्युएल टँक आणि दमदार इंजिनमुळे ही रेट्रो क्रूझर बाइक रोडवर वेगळीच ओळख निर्माण करते.

Yezdi Roadster

क्लासिक स्टाइलिंग, दमदार 350cc इंजिन आणि स्मूथ परफॉर्मन्समुळे ही बाइक रेट्रो सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धक आहे.

Honda CB350

यातील राउंड हेडलाइट आणि मॉडर्न फीचर्समुळे ही बाईक रायडर्ससाठी चांगला पर्याय आहे.

Yamaha FZ-X

