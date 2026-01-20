1 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या बाईक

Automobile

20 January 2026

Author:  मयुर नवले

कोणताही ग्राहक बाईक खरेदी करताना स्वस्त बाईकच्या शोधात असतो.

स्वस्त बाईक

Picture Credit: Pinterest

यातही बाईक खरेदी करताना अनेकांचे बजेट 1 लाखांपेक्षा कमी असते.

बजेट महत्वाचे

चला अशा बाईक्सबद्दल जाणून घेऊयात, ज्यांची किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी आहे.

बेस्ट ऑप्शन

TVS Raider 125 ची एक्स-शोरूम किंमत 80,500 रुपये ते 95,600 रुपये दरम्यान आहे.

टीव्हीएस रायडर 125

या बाईकची किंमत 55,100 रुपये ते 57,100 रुपये इतकी आहे.

टीव्हीएस स्पोर्ट

या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 91,760 रुपये पासून सुरू होते. 

हिरो एक्स्ट्रीम 125R

या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 73,902 रुपये ते 76,437 रुपये  दरम्यान आहे.

हिरो स्प्लेंडर प्लस 

या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 80,004 रुपये ते 88,126 रुपये  दरम्यान आहे.

बजाज पल्सर 125

Honda Unicorn ची ऑन रोड  किंमत किती? 

