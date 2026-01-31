ग्राहक नेहमीच स्वस्त किमतीत उत्तम मायलेज देणाऱ्या बाईकला प्राधान्य देत असतात.
Picture Credit: Pinterest
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम मायलेज देणाऱ्या बाईक्स आहेत.
चला अशा काही बेस्ट मायलेज देणाऱ्या बाईकबद्दल जाणून घेऊयात.
सुमारे 70–75 kmpl मायलेज, आरामदायी सस्पेन्शन आणि डेली कम्यूटसाठी उत्तम पर्याय.
65–70 kmpl मायलेज, विश्वासार्ह इंजिन आणि कमी मेंटेनन्स खर्च.
65–70 kmpl मायलेज, हलकी बॉडी आणि किफायतशीर किंमत
70 kmpl पर्यंत मायलेज, ETFi टेक्नॉलॉजी आणि स्पोर्टी लुक
60–65 kmpl मायलेज, स्मूथ इंजिन आणि मजबूत बिल्ड क्वालिटी
प्रत्यक्ष मायलेज राइडिंग स्टाईल, रस्ता स्थिती आणि मेंटेनन्सवर अवलंबून बदलू शकते.