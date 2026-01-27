रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ही कार भारतात पॉप्युलर आहे
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मध्ये सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, एअर-ऑइल कूल्ड इंजिन
ही बाईक 1600 rpm इंजिनातून 27 nm टॉर्क जनरेट करते
क्लासिक 350 ही बाइक 35 किमी माइलेज देते असा दावा कंपनीने केला आहे
रॉयल एनफील्ड बाइकची फ्यूएल कपॅसिटी 13 लीटर आहे
टाकी फुल केल्यानंतर ही बाइक 455 किमी धावते
क्लासिक 350 ची एक्स-शोरूम किंमत 1 लाख 81 हजार 118 रुपयांपासून सुरू
रॉयल एनफील्डच्या क्लसिक 350 च्या क्रोम व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 2.17
