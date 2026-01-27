कोणती Royal Enfield Classic 350  महाग?

Automobile

27 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ही कार भारतात पॉप्युलर आहे

क्लासिक 350

Picture Credit: Bullet

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मध्ये सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, एअर-ऑइल कूल्ड इंजिन 

कोणती महाग?

Picture Credit:  Bullet

ही बाईक 1600 rpm इंजिनातून 27 nm टॉर्क जनरेट करते

टॉर्क

Picture Credit: Bullet

क्लासिक 350 ही बाइक 35 किमी माइलेज देते असा दावा कंपनीने केला आहे

किती किमी?

Picture Credit: Bullet

रॉयल एनफील्ड बाइकची फ्यूएल कपॅसिटी 13 लीटर आहे

फ्यूएल कपॅसिटी

Picture Credit: Bullet

टाकी फुल केल्यानंतर ही बाइक 455 किमी धावते

फुल टाकी

Picture Credit: Bullet

क्लासिक 350 ची एक्स-शोरूम किंमत 1 लाख 81 हजार 118 रुपयांपासून सुरू

किंमत

Picture Credit: Bullet

रॉयल एनफील्डच्या क्लसिक 350 च्या क्रोम व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 2.17 

क्रोम व्हेरिएंट

Picture Credit: Bullet

लँड मोटोने लाँच केली नवी इलेक्ट्रिक Adventure बाईक... 

पुढे वाचा