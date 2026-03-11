गुढीपाडव्याला कारसाठी योग्य कर्ज कसे मिळवाल?

11 March 2026

Author:  दिपाली नाफडे

गुढीपाडव्याला नव्या कारची खरेदी करण्याचा विचार करताय का? मग ही माहिती जाणून घ्यायलाच हवी

कार खरेदी

आपल्या बजेटनुसार नव्या कारची खरेदीच करावी. सेकंडहँड कार खरेदी करू नये

नवी कार

कमीत कमी पैशांचं कर्ज असावं याची काळजी घ्यावी. अधिक कर्ज घेऊ नये

कर्ज

१०० टक्के फायनान्स घेण्यापासून दूर रहा. पर्यायी डाऊन पेमेंट नक्की करावे

डाऊन पेमेंट

क्रेडिट स्कोअर

कर्ज घेण्यापूर्वी आपला क्रेडिट स्कोअर योग्य आहे की नाही याची खात्री करावी

कर्ज घेण्यापूर्वी सर्व बँक कोणत्या ऑफर्स देत आहेत याची पूर्ण माहिती घ्यावी

ऑफर

सणासाठी कोणती ऑफर चालू आहे याची संपूर्ण माहिती आपण घ्यावी

माहिती

बँकेकडून प्रोसेसिंग फी वर सूट मिळविण्याचा प्रयत्न करा. ज्या बँकेचे ग्राहक असाल तिथूनच सहसा कर्ज घ्या

प्रोसेसिंग फी

