कमी पगारात सुद्धा आरामात खरेदी  कराल 'या' Cars

1 March 2026

Author:  मयुर नवले

प्रत्येकाचे स्वप्न असते की आपण पण कार खरेदी करावी.

कार खरेदीचे स्वप्न

मात्र, अनेक जण स्वस्त कारच्या शोधात असतात.

स्वस्त कार

आज आपण अशा कारबद्दल जाणून घेऊयात, ज्या तुम्ही कमी पगारात सुद्धा खरेदी करू शकतात.

कमी पगारात उत्तम कार

चांगले मायलेज आणि कमी मेंटेनन्समुळे ही कार लोकांसाठी हा उत्तम पर्याय ठरते.

Maruti Suzuki Alto K10

स्टायलिश डिझाइन, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट आणि चांगले मायलेज यामुळे कमी बजेटमध्ये ही कार चांगला पर्याय मानली जाते.

Renault Kwid

मजबूत बिल्ड क्वालिटी, 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग आणि स्टायलिश लूकमुळे बजेट सेगमेंटमध्ये ही कार खूप  पसंत केली जाते.

Tata Tiago

प्रीमियम इंटीरियर, चांगले फीचर्स आणि आरामदायी ड्रायव्हिंग अनुभव देणारी ही बजेट फ्रेंडली कार आहे.

Hyundai Grand i10 Nios

