भारतातील Best Electric Scooters कोणत्या?

Automobile

30 January 2026

Author:  मयुर नवले

भारतात अनेक दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर आहेत. 

या स्कूटर उत्तम रेंज आणि चालवण्यास सोप्या असतात. 

चला देशातील टॉप 5 ई स्कूटरबद्दल जाणून घेऊयात. 

सुमारे 195 किमी रेंज, शक्तिशाली मोटर, मोठी टचस्क्रीन, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट.

स्पोर्टी परफॉर्मन्स, 150+ किमी रेंज, स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स, मजबूत बिल्ड क्वालिटी

विश्वासार्ह ब्रँड, आरामदायक राइड, 145 किमीपर्यंत रेंज, लो मेंटेनन्स

मेटल बॉडी, प्रीमियम डिझाइन, सुमारे अंदाजे 151 किमी रेंज. 

रिमूवेबल बॅटरी, 165 किमी रेंज, स्मार्ट फीचर्सने सुसज्ज

