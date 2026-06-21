विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर गॅझेट्स 

Science Technology

21 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

शैक्षणिक पुस्तके

सध्याच्या काळात शिक्षण केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही.

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टेक्नोलॉजीची गरज

ऑनलाईन क्लास, डिजिटल नोट्स, प्रोजेक्ट्स, रिसर्चसाठी टेक्नोलॉजीची गरज असते. 

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शिक्षण आणि तंत्रज्ञान

तंत्रज्ञानामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यास सोपा आणि अधिक प्रभावी होऊ शकतो. 

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आता अशा काही गॅझेट्सबद्दल जाणून घेऊ, जे विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मदत करतील.

फायदेशीर गॅझेट्स

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टाईम मॅनेजमेंट आणि फिटनेस ट्रॅकिंगसाठी स्मार्टवॉच मदत करते.

स्मार्टवॉच

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असाईंमेंट पूर्ण करणं, रिसर्च, ऑनलाईन क्लाससारख्या अ‍ॅक्टिव्हिटीसाठी मॅकबुक उपयुक्त आहे. 

अ‍ॅपल मॅकबुक

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नोट्स तयार करणं, डायग्राम बनवणं अशा अनेक कामांसाठी विद्यार्थी आयपॅडचा वापर करू शकतात. 

आयपॅड

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ज्यांना सतत नवीन पुस्तकं वाचायला आवडतात, अशा विद्यार्थ्यांसाठी हे गॅझेट फायदेशीर आहे. 

किंडल पेपरव्हाइट

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