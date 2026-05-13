तीव्र उष्णतेमुळे चक्कर येणे, डोकेदुखी, थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो.
कडाक्याच्या उन्हात शरीराला हायड्रेट ठेवणे गरजेचे आहे.
आम्ही तुम्हाला काही ड्रिंक्सबद्दल सांगणार आहोत, जे शरीराला थंडावा देण्यासोबतच हायड्रेटेड ठेवतात.
नारळ पाणी हे पोटॅशियम, सोडियम, मॅग्नेशियम आणि इलेक्ट्रोलाइट्सने समृद्ध पेय आहे.
दररोज लिंबू पाणी प्यायल्याने थंडावा मिळतो. तसेच अशक्तपणा दूर होतो.
ताक पोटाला थंडावा देते आणि पचनक्रिया सुधारते.
कलिंगडचा ज्यूस प्यायल्याने शरीरातील पाण्याची कमतरता दूर होते आणि शरीर हायड्रेट राहते
काकडी आणि पुदिन्याचे पेय शरीराला उर्जा आणि थंडावा देतात.
