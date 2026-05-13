उन्हाळ्यात शरीराला हायड्रेट ठेवायचंय? 'हे' ड्रिंक्स ठरतील फायदेशीर

Life style

13 May 2026

Author:  प्रियंका मुंदिनकेरी

उन्हाळा

 तीव्र उष्णतेमुळे चक्कर येणे, डोकेदुखी, थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो.

डिहायड्रेशन

कडाक्याच्या उन्हात शरीराला हायड्रेट ठेवणे गरजेचे आहे.

सुपर ड्रिंक्स

आम्ही तुम्हाला काही ड्रिंक्सबद्दल सांगणार आहोत, जे शरीराला थंडावा देण्यासोबतच हायड्रेटेड ठेवतात.

नारळ पाणी हे पोटॅशियम, सोडियम, मॅग्नेशियम आणि इलेक्ट्रोलाइट्सने समृद्ध पेय आहे.

नारळ पाणी

दररोज लिंबू पाणी प्यायल्याने थंडावा मिळतो. तसेच अशक्तपणा दूर होतो.

लिंबू पाणी

ताक पोटाला थंडावा देते आणि पचनक्रिया सुधारते. 

ताक

कलिंगडचा ज्यूस प्यायल्याने शरीरातील पाण्याची कमतरता दूर होते आणि शरीर हायड्रेट राहते

कलिंगडचा ज्यूस

काकडी आणि पुदिन्याचे पेय शरीराला उर्जा आणि थंडावा देतात. 

काकडी आणि पुदिना

