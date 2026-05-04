 जबरदस्त मायलेज चॅम्पियन गाड्या

04 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

जास्त मायलेज देणारी कार

इंधनाचे दर वाढत असताना जास्त मायलेज देणारी कार घेण खूप महत्त्वाचे झाले आहे.

बजेटमध्ये उत्तम मायलेज

बजेटमध्ये उत्तम मायलेज आणि चांगली वैशिष्ट्ये असणाऱ्या कार्स आपण पाहणार आहोत.

मारुती सुझुकी Celerio

ही कार १ लिटर पेट्रोलमध्ये २५ ते २६ किलोमीटर चालते. उत्तम मायलेज देणारी ही कार शहरात वापरण्यासाठी बेस्ट आहे. 

ही कार १ लिटर पेट्रोलमध्ये २४ ते २५ किलोमीटर चालते. स्पेशिअस आणि मेन्टेन्स कमी लागणारी फॅमिलीसाठी परफेक्ट कार.

मारुती सुझुकी WagonR

ही कार १ लिटर पेट्रोलमध्ये २४ किलोमीटर चालते. स्टायलिश, स्पोर्टी  लूक आणि स्मूथ ड्रायव्हिंग.

मारुती सुझुकी स्विफ्ट

बजेट फ्रेंडली असणारी टाटा टियोगो ही १ लिटरमध्ये २०-२३ किलोमीटर चालते. विशेष म्हणजे सेफ्टी अशी कार आहे.

टाटा टियागो

ही कार १ लिटर पेट्रोलमध्ये २०-२३ किलोमीटर चालते. ही उत्तम फिचर्सकरता ओळखली जाते. 

होंडाई ग्रँड आय १० Nios

उत्तम मायलेज देणारी आणि परवडणारी कार हवी असेल तर हा एक चांगला पर्याय आहे. याचा मेंटेनन्स खर्च देखील कमी येतो. 

मारुती सुझुकी Alto K10

