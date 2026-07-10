विक्री: 17,899 युनिट्स उत्तम मायलेज, कमी देखभाल खर्च आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्समुळे Dzire पुन्हा एकदा सर्वाधिक विकली गेलेली सेडान ठरली.
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विक्री: 4,895 युनिट्स पेट्रोल आणि CNG पर्याय, आधुनिक फीचर्स आणि परवडणारा खर्च यामुळे Aura ला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.
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विक्री: 2,948 युनिट्स आरामदायी केबिन, विश्वासार्ह इंजिन आणि सुरक्षिततेवर भर देणाऱ्या फीचर्समुळे Amaze ने तिसरे स्थान मिळवले.
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विक्री: 2,331 युनिट्स टर्बो पेट्रोल इंजिन, प्रीमियम इंटिरिअर आणि उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभवामुळे Virtus ची लोकप्रियता कायम आहे.
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विक्री: 2,040 युनिट्स स्टायलिश डिझाइन, दमदार परफॉर्मन्स आणि आधुनिक फीचर्समुळे Slavia टॉप 5 मध्ये कायम राहिली.
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6. Hyundai Verna – 1,723 युनिट्स 7. Honda City – 1,561 युनिट्स 8. Tata Tigor – 1,286 युनिट्स 9. Maruti Ciaz – 768 युनिट्स 10. Toyota Camry – 198 युनिट्स
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प्रशस्त केबिन, मोठी बूट स्पेस, आरामदायी राइड, चांगले मायलेज आणि लांब प्रवासासाठी योग्य असल्याने सेडान कारची मागणी कायम आहे.
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