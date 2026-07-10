कारचे मोठे नुकसान झाले तर विमा क्लेम मिळतो का?

Automobile

10 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

कार इन्शुरन्स म्हणजे काय?

कार इन्शुरन्स म्हणजे अपघात, चोरी, आग, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर अनपेक्षित घटनांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण देणारी विमा योजना. योग्य पॉलिसीमुळे मोठा खर्च टाळता येतो.

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क्लेम मिळतो का?

पावसाच्या पाण्यात कारचे मोठे नुकसान झाले तर विमा क्लेम मिळतो का? काय आहेत नियम? चला जाणून घेऊया.

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सर्व क्लेम मिळत नाहीत

फक्त कार इन्शुरन्स असल्याने प्रत्येक पुराच्या नुकसानीचा क्लेम मंजूर होईलच असे नाही.

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Comprehensive Insurance आवश्यक

पुरामुळे झालेल्या नुकसानासाठी सामान्यतः Comprehensive Policy आवश्यक असते.

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Engine Damage महत्त्वाचा मुद्दा

पुराच्या पाण्यात इंजिन बंद पडल्यावर पुन्हा स्टार्ट केल्यास Engine Damage Claim नाकारला जाऊ शकतो.

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ताबडतोब फोटो काढा

कारची स्थिती, पाण्याची पातळी आणि नुकसानाचे फोटो-व्हिडिओ पुरावा म्हणून काढून ठेवा.

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इन्शुरन्स कंपनीला लगेच कळवा

विलंब न करता Claim Intimation द्या आणि सर्व कागदपत्रे वेळेत जमा करा.

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स्वतः दुरुस्ती करू नका

सर्व्हे होण्यापूर्वी मोठी दुरुस्ती केल्यास क्लेम प्रक्रियेत अडचण येऊ शकते.

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क्लेम नाकारला जाऊ शकतो जर...

निष्काळजीपणे कार पाण्यात चालवली असेल. इंजिन पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला असेल किंवा पॉलिसीमध्ये संबंधित कव्हर नसेल.

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लक्षात ठेवा

पूरात कारचे नुकसान झाल्यास शांत राहा, कार स्टार्ट करू नका आणि विमा कंपनीच्या सूचनांनुसार पुढील प्रक्रिया करा.

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