2 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या  Sport Bike

Auto

09 February 2026

Author: मयुर नवले

भारतात अनेक लोकप्रिय स्पोर्ट बाईक  पाहायला मिळतात.

स्पोर्ट बाईक

Picture Credit: Pinterest

मात्र, अनेक जण बजेट फ्रेंडली किमतीत स्पोर्ट बाईक शोधत असतात.

बजेट फ्रेंडली बाईक

चला 2 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या स्पोर्ट बाईकबद्दल जाणून घेऊयात.

2 लाखांपेक्षा कमी किंमत

बजाज पल्सर RS 200 ही एक अतिशय लोकप्रिय फुली-फेअर्ड (fully-faired) स्पोर्ट्स बाईक आहे.

Bajaj Pulsar RS 200

यामाहा R15 V4  ही स्टाईल, ट्रॅक-रेडी परफॉर्मन्स आणि अत्याधुनिक फीचर्ससाठी  लोकप्रिय आहे.

Yamaha R15 V4

Suzuki Gixxer SF 250 

250cc सेगमेंटमध्ये एक शक्तिशाली आणि आरामदायक स्पोर्ट्स टूरर, जी पॉवर आणि स्टाईलचा समतोल राखते.

बजाज पल्सर NS400z

अधिक पॉवर हवी असल्यास, NS400z ही एक उत्तम पर्याय आहे ज्याची किंमत रु. १.८५ लाखांपासून सुरू होते.

