भारतात सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या 'टॉप 10' टू व्हिलर्स

07 February 2026

Author: वेद बर्वे

या लोकप्रिय बाईक आणि  स्कूटरच्या किंमती किती?

बजेट टू व्हिलर्स

एक्स शोरूम किंमत: 74,152 रुपये ग्राहकांची विशेष पसंती

Hero स्प्लेंडर

एक्स शोरूम किंमत: 75,433 रुपये होंडा एक्टिवा 125: 89,256 रुपये

Honda एक्टिव्हा

एक्स शोरूम किंमत: 65,243 रुपये Shine 100 DX: 71,746 रुपये

Honda शाईन 100

TVS ज्युपिटर

एक्स शोरूम किंमत: 73,750 रुपये ज्युपिटर 125: 75,950 रुपये

एक्स शोरूम किंमत: 77,684 रुपये तरुणांमध्ये याची विशेष क्रेझ

Suzuki Access 125

एक्स शोरूम किंमत: 56,742 रुपये हिरोची दुसरी सर्वात स्वस्त बाईक

Hero HF Deluxe

TVS XL 100

एक्स शोरूम किंमत: 44,350 रुपये लोकप्रिय मोपेड स्कूटर

एक्स शोरूम किंमत: 1,12,190 रुपये 160 ते 310 सीसी व्हेरिअंट

TVS अपाचे

एक्स शोरूम किंमत: 1,11,422 रुपये आकर्षक लुक आणि फीचर्स

TVS iqube

