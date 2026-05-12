असे काही गॅझेट्स आहेत ज्यामुळे तुमचा प्रवास आणखी स्मार्ट आणि सोपा होऊ शकतो.
लांब प्रवासात जाणार असाल तर फोन चार्ज ठेवण्यासाठी पावर बँक वापरू शकता.
प्रवासात गाणी ऐकण्यासाठी किंवा चित्रपट पाहण्यासाठी वायरलेस इअरबड्स फायद्याचे ठरतात.
प्रवासात फोनचा वापर न करता कॉल आणि नोटिफिकेशन्स पाहण्यासाठी स्मार्टवॉच वापरा.
एकाचवेळी अनेक डिव्हाईस चार्ज करण्यासाठी हे गॅझेट उपयुक्त आहे.
प्रवासात संगीत ऐकण्याची मजा दुप्पट व्हावी, यासाठी ब्लूटूथ स्पीकर वापरा.
वेगवेगळ्या प्लगसाठी युनिव्हर्सल अडॅप्टर एक चांगला पर्याय ठरतो.
प्रवासात बॅग हरवण्याची शक्यता सर्वाधित असते. अशावेळी स्मार्ट लगेज ट्रॅकर वापरा
