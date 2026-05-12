ट्रिपमध्ये नक्की कामी येतील ‘हे’ गॅझेट्स

12 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

स्मार्ट गॅझेट्स 

असे काही गॅझेट्स आहेत ज्यामुळे तुमचा प्रवास आणखी स्मार्ट आणि सोपा होऊ शकतो. 

पावर बँक 

लांब प्रवासात जाणार असाल तर फोन चार्ज ठेवण्यासाठी पावर बँक वापरू शकता. 

वायरलेस इअरबड्स

प्रवासात गाणी ऐकण्यासाठी किंवा चित्रपट पाहण्यासाठी वायरलेस इअरबड्स फायद्याचे ठरतात. 

प्रवासात फोनचा वापर न करता कॉल आणि नोटिफिकेशन्स पाहण्यासाठी स्मार्टवॉच वापरा. 

स्मार्टवॉच वापरा

एकाचवेळी अनेक डिव्हाईस चार्ज करण्यासाठी हे गॅझेट उपयुक्त आहे. 

पोर्टेबल चार्जर

प्रवासात संगीत ऐकण्याची मजा दुप्पट व्हावी, यासाठी ब्लूटूथ स्पीकर वापरा. 

ब्लूटूथ स्पीकर

वेगवेगळ्या प्लगसाठी युनिव्हर्सल अडॅप्टर एक चांगला पर्याय ठरतो. 

ट्रॅव्हल अ‍ॅडॅप्टर

प्रवासात बॅग हरवण्याची शक्यता सर्वाधित असते. अशावेळी स्मार्ट लगेज ट्रॅकर वापरा

स्मार्ट लगेज ट्रॅकर

