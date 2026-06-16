हॅकर्स केवळ वाय-फाय पासवर्डच चोरत नाहीत, तर ते तुमच्या WiFi नेटवर्कमध्ये प्रवेश करुन तुम्ही घरी काय करत आहात हे देखील शोधून काढू शकतात.
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WiFi सिग्नल हे पाण्यातील लाटांसारखे असतात. जेव्हा हे सिग्नल कशालातरी धडकतात, तेव्हा ते परत उसळतात. हॅकर्स या सिग्नलचा वापर करुन घरात काय चालले आहे हे समजू शकतात.
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हॅकर्स या चॅनल स्टेट इन्फॉर्मेशनचा (CSI) वापर करुन नेटवर्कमध्ये घुसखोरी करतात आणि लोकांच्या ठिकाणाचा अंदाज लावू शकतात.
Picture Credit: Pinterest
WiFi सिग्नल तुमच्या घरातील प्रत्येक वस्तूवरुन परावर्तित होतात. स्थिर वस्तूंवरुन सिग्नल कसे परावर्तित होतात हे हॅकर्सना माहीत असते, त्यामुळे त्यांचे संगणक ते सिग्नल गाळून टाकतात.
Picture Credit: Pinterest
सिग्नलमधील बदलांच्या मदतीने, हॅकर्स तुम्ही WiFi राउटरपासून किती दूर आहात आणि कोणत्या दिशेने जात आहात याचाही अंदाज लावू शकतात.
Picture Credit: Pinterest
तुमच्या घरातील अनेक WiFi उपकरणांमधून येणारे सिग्नल अतिरिक्त माहिती देऊ शकतात. ज्यामुळे घरातल हालचालींचा अंदाज लावणे सोपे होते.
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हा धोका टाळण्यासाठी झोपण्यापूर्वी WiFi बंद करा. तुमचा WiFi पासवर्ड अनोळखी व्यक्तींना देऊ नका.
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