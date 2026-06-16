हॅकर्सची प्रत्येक हालचालीवर नजर

Science Technology

16, June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

हॅकर्सची नजर

हॅकर्स केवळ वाय-फाय पासवर्डच चोरत नाहीत, तर ते तुमच्या WiFi नेटवर्कमध्ये प्रवेश करुन तुम्ही घरी काय करत आहात हे देखील शोधून काढू शकतात.

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कसे काम करते?

WiFi सिग्नल हे पाण्यातील लाटांसारखे असतात. जेव्हा हे सिग्नल कशालातरी धडकतात, तेव्हा ते परत उसळतात. हॅकर्स या सिग्नलचा वापर करुन घरात काय चालले आहे हे समजू शकतात.

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सीएसआयचा वापर

हॅकर्स या चॅनल स्टेट इन्फॉर्मेशनचा (CSI) वापर करुन नेटवर्कमध्ये घुसखोरी करतात आणि लोकांच्या ठिकाणाचा अंदाज लावू शकतात.

Picture Credit: Pinterest

WiFi सिग्नल तुमच्या घरातील प्रत्येक वस्तूवरुन परावर्तित होतात. स्थिर वस्तूंवरुन सिग्नल कसे परावर्तित होतात हे हॅकर्सना माहीत असते, त्यामुळे त्यांचे संगणक ते सिग्नल गाळून टाकतात. 

शरीर आणि हालचाली

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सिग्नलमधील बदलांच्या मदतीने, हॅकर्स तुम्ही WiFi राउटरपासून किती दूर आहात आणि कोणत्या दिशेने जात आहात याचाही अंदाज लावू शकतात.

वेग, दिशा आणि ओळख

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तुमच्या घरातील अनेक WiFi उपकरणांमधून येणारे सिग्नल अतिरिक्त माहिती देऊ शकतात. ज्यामुळे घरातल हालचालींचा अंदाज लावणे सोपे होते.

उपकरणे उपयुक्त

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हा धोका टाळण्यासाठी झोपण्यापूर्वी WiFi बंद करा. तुमचा WiFi पासवर्ड अनोळखी व्यक्तींना देऊ नका.

धोका कसा टाळावा

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