चुकीचा निर्णय घेतला तर पैसा वाया जाऊ शकतो. त्यामुळे तुमच्यासाठी काय बेस्ट आहे हे ठरवा.
बाईक घेण्याचा फायदा म्हणजे कमी किंमत, हाय मायलेज ट्रॅफिकमध्ये इजी राईड.
फॅमिलीसाठी एकदम परफेक्ट, आराम आणि सुरक्षितता. तसेच एसी आणि लांब प्रवासासाठी एकदम सुरक्षित.
बाईक तुम्हाला ७० हजार ते २ लाखापर्यंत येते. तर कार ही ५ लाखापासून सुरु होते. त्यामुळे बजेट कमी असेल तर बाईक बेस्ट.
बाईक १ किमी चालवलात तर साधारण १ ते २ रुपये खर्च येतो. तर कार १ किमी चालवल्यास ५ ते १० रुपये खर्च येतो. त्यामुळे दररोजच्या वापरासाठी बाईक फायदेशीर ठरते.
तुम्ही सिंगल आहात आणि ऑफिसला जाण्यासाठी वापरत असाल तर बाईक बेस्ट. आणि जर तुम्ही लांब प्रवासासाठी कुटुंबाला घेऊन जाणार असाल तर कार घ्या.
पाऊस किंवा उन्हाळ्यात कार बेस्ट ठरेल. बाईकमुळे तुमचे संरक्षण कमी होईल.
बाईक ही बजेट आणि मायलेजज करता बेस्ट आहे. तर कार ही कम्फर्ट आणि सेफ्टीसाठी योग्य ठरेल.
