Android 12 व त्याआधीची वर्जन्स येऊ शकतात धोक्यात
यापुढे Android 12 व त्याआधीच्या वर्जन्समध्ये सिक्युरिटी अपडेट मिळणार नाही, गुगलची माहिती
त्यामुळे नवे मालवेअर आणि स्पायवेयर अटॅक होण्याची शक्यता उद्भवते
Android 13 आणि त्यावरील वर्जन्स राहतील सुरक्षित- गुगल
अँड्रॉइड 16, 15, 14, 13 ही वर्जन्स सेफ
अँड्रॉइड 12, 11, 10, 9 ही वर्जन्स धोक्यात
अनोळखी लिंकवर क्लिक करु नका; यूजरनेम, पासवर्ड व OTP शेअर करु नका
तुमच्या फोनमध्ये सिक्युरिटी अपडेट आला असल्यास तो अपडेट करण्याचा किंवा फोन बदलण्याचा सल्ला