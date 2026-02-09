रिपोर्टनुसार, Xiaomi 17 व 17 Ultra ही दोन मॉडेल्स लाँच होणार
1. 6.3 इंच OLED डिस्प्ले, Gen 5 प्रोसेसर, 12GB रॅम, 512GB स्टोरेज, 7000mAh बॅटरी
1. 6.9 इंच AMOLED स्क्रीन, 50MP मेन, 50MP अल्ट्रा वाइड, 200MP झूम लेंस कॅमेरा, 6800mAh बॅटरी
जबरदस्त फोटोग्राफीसाठी Leica ट्यून कॅमेरा सेटअप
दोन्ही मॉडेल्स फेब्रुवारी-मार्चमध्ये लाँच होऊ शकतात
Xiaomi 17 ची किंमत 65,000 रुपये असू शकते
प्रिमियम कॅटेगरीतील Xiaomi 17 Ultra ची किंमत 1,10,000 असू शकते
