भारतात लाँच होणार   Xiaomi 17 फ्लॅगशिप  सीरीजचे नवीन फोन

Tech

09 February 2026

Author: वेद बर्वे

रिपोर्टनुसार, Xiaomi 17 व 17 Ultra  ही दोन मॉडेल्स लाँच होणार

दोन नवीन मॉडेल्स

1. 6.3 इंच OLED डिस्प्ले,  Gen 5 प्रोसेसर, 12GB रॅम,  512GB स्टोरेज, 7000mAh बॅटरी

Xiaomi 17 फिचर्स

1. 6.9 इंच AMOLED स्क्रीन,  50MP मेन, 50MP अल्ट्रा वाइड,  200MP झूम लेंस कॅमेरा,  6800mAh बॅटरी

Xiaomi 17 Ultra फिचर्स

जबरदस्त फोटोग्राफीसाठी  Leica ट्यून कॅमेरा सेटअप

विशेष फिचर्स

भारतात एंट्री

दोन्ही मॉडेल्स फेब्रुवारी-मार्चमध्ये  लाँच होऊ शकतात

Xiaomi 17 ची  किंमत 65,000 रुपये  असू शकते

संभाव्य किंमत

प्रिमियम कॅटेगरीतील Xiaomi 17 Ultra  ची किंमत 1,10,000 असू शकते

प्रिमियम कॅटेगरी

