गाडीच्या इंजिन ऑईलचा रंग तिची स्थिती आणि बदल करण्याची वेळ आल्याचे दर्शवते.
तेलाचा रंग तेलाचे वय दर्शवतो. तसेच इंजिनमध्ये काही बिघाड आहे का आणि त्याला योग्य प्रमाणात शीतलक मिळत आहे की नाही हे देखील दर्शवतो.
तेलब्याचा एम्बर रंग हे दर्शवतो की ते नवीन आणि एकदम स्वच्छ आहे.
हे इंजिन ऑइलची सर्वोत्तम स्थिती आहे.
जर तेलाचा रंग फिकट पिवळा किंवा तपकिरी असेल तर याचा अर्थ तेल काही आठवड्यांपूर्वीचे आहे.
ज्याला सर्वसामान्य स्थिती मानले जाते.
आणि त्याचबरोबर तेलाचा रंग गडद तपकिरी किंवा काळा असेल तर ते या गोष्टीचे लक्षण आहे की तेलाने इंजिनमधील काजळी आणि घाण शोषून घेतली आहे.
यासोबतच, जर इंजिन ऑइलचा रंग खूप गडद काळा झाला असेल, तर ते इंजिनमधील खराब फिल्टर बदलण्याचे लक्षण आहे.
आणि, जर तेलाचा रंग दुधाळ किंवा गढूळ पांढरा असेल तर ते तेलामध्ये शीतलक मिसळल्याचे लक्षण आहे.
