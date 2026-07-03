 वीज बिल अर्धे करायचे? मग BLDC Fan घ्यावा की Normal?

Science Technology

3 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

BLDC (Brushless DC) मोटर असलेला पंखा कमी वीज वापरतो, शांतपणे चालतो आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अधिक कार्यक्षम मानला जातो.

BLDC Fan म्हणजे काय?

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BLDC Fan साधारण 28-35W वीज वापरतो, तर Normal Fan 70-80W वीज वापरू शकतो. त्यामुळे BLDC Fan दीर्घकाळात विजेचे बिल कमी करण्यात मदत करतो.

वीज बचत कोण करतो?

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Normal Fan तुलनेने स्वस्त असतो. BLDC Fan ची सुरुवातीची किंमत जास्त असली तरी विजेच्या बचतीमुळे ती काही वर्षांत भरून निघू शकते.

किंमतीत फरक

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अनेक BLDC Fan इन्व्हर्टरवर जास्त वेळ चालतात, कारण त्यांचा वीज वापर कमी असतो. त्यामुळे लोडशेडिंगच्या वेळीही ते अधिक उपयुक्त ठरतात.

वीज गेल्यावर काय?

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BLDC Fan सामान्यतः कमी आवाज करतो आणि वेग अधिक स्थिर ठेवतो. Normal Fan मध्ये मोटरचा आवाज तुलनेने जास्त असू शकतो.

आवाज आणि परफॉर्मन्स

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वीज बिल कमी हवे असेल → BLDC Fan कमी बजेट असेल → Normal Fan इन्व्हर्टर वापरत असाल → BLDC Fan अधिक फायदेशीर

कोणता Fan घ्यावा?

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जर तुम्ही रोज अनेक तास पंखा वापरत असाल, तर BLDC Fan हा दीर्घकाळासाठी अधिक फायदेशीर पर्याय ठरू शकतो. मात्र कमी बजेटमध्ये Normal Fan देखील चांगला पर्याय आहे.

निष्कर्ष

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