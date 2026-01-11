हिवाळ्याच्या काळात थोडीशीही निष्काळजीपणा दाखवला तर सर्दी, खोकला आणि ताप यासारख्या समस्या उद्भवू लागतात.
हिवाळ्यात घसा बसणे, खवखवणे आणि दुखणे ही सामान्य समस्यांपैकी एक आहे. ज्या ठिकाणी प्रदूषण वाढते त्या ठिकाणी लोकांना जास्त समस्या जाणवतात. घरगुती उपाय जाणून घ्या
घसा दुखणे, खवखवणे यांसारख्या समस्या असल्यास मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या करावेत. यामुळे भरपूर आराम मिळतो. तुम्ही त्यात 2-3 लवंग टाकू शकता.
घशाचे खवखवणे कमी करण्यासाठी ज्येष्ठमध खाणे फायदेशीर मानले जाते. हे तुम्ही थोडे थोडे चघळू शकता. याचा रस गळ्यापर्यंत गेल्याने थोडा आराम मिळतो.
घशाचे खवखवणे, दुखणे यांसारख्या समस्या असल्यास अजवाइन, तुळशीची पाने टाकून काढा बनवा. यामध्ये वेलची, काळी मिरी देखील टाकू शकता. याला उकळवून प्या
बंद घसा साफ करण्यासाठी आणि घशातील खवखव आणि कोरडेपणा दूर करण्यासाठी, तुम्ही काळी मिरी पावडर मधात मिसळून घेऊ शकता. हे खूप फायदेशीर आहे.
सर्दीमुळे घसा बंद झाला असेल किंवा नाक बंद झाला असेल तर गरम पाण्याने वाफ घेणे खूप फायदेशीर ठरू शकते. यामध्ये थोडीशी मीठ, लवंग आणि तुळस टाकावी यामुळे संसर्ग होत नाही.