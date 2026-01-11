घसा बसल्यास मिळवा त्वरित आराम, जाणून घ्या घरगुती उपाय

11 January, 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

हिवाळ्याच्या काळात थोडीशीही निष्काळजीपणा दाखवला तर सर्दी, खोकला आणि ताप यासारख्या समस्या उद्भवू लागतात. 

आरोग्याची काळजी घ्या

हिवाळ्यात घसा बसणे, खवखवणे आणि दुखणे ही सामान्य समस्यांपैकी एक आहे. ज्या ठिकाणी प्रदूषण वाढते त्या ठिकाणी लोकांना जास्त समस्या जाणवतात. घरगुती उपाय जाणून घ्या 

घसा खवखवणे

मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या

घसा दुखणे, खवखवणे यांसारख्या समस्या असल्यास मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या करावेत. यामुळे भरपूर आराम मिळतो. तुम्ही त्यात 2-3 लवंग टाकू शकता.

ज्येष्ठमध चघळणे

घशाचे खवखवणे कमी करण्यासाठी ज्येष्ठमध खाणे फायदेशीर मानले जाते. हे तुम्ही थोडे थोडे चघळू शकता. याचा रस गळ्यापर्यंत गेल्याने थोडा आराम मिळतो.

तुळशीचा काढा

घशाचे खवखवणे, दुखणे यांसारख्या समस्या असल्यास अजवाइन, तुळशीची पाने टाकून काढा बनवा. यामध्ये वेलची, काळी मिरी देखील टाकू शकता. याला उकळवून प्या

मध आणि काळी मिरी

बंद घसा साफ करण्यासाठी आणि घशातील खवखव आणि कोरडेपणा दूर करण्यासाठी, तुम्ही काळी मिरी पावडर मधात मिसळून घेऊ शकता. हे खूप फायदेशीर आहे.

वाफेमुळे आराम मिळेल

सर्दीमुळे घसा बंद झाला असेल किंवा नाक बंद झाला असेल तर गरम पाण्याने वाफ घेणे खूप फायदेशीर ठरू शकते. यामध्ये थोडीशी मीठ, लवंग आणि तुळस टाकावी यामुळे संसर्ग होत नाही.

