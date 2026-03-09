सकाळी उठल्यावर अंघोळ का केली पाहिजे हे जाणून घेऊयात.
सकाळची वेळ शांत असल्याने स्नान केल्यावर ताजेतवाने वाटते.
सकाळी स्नान केल्याने शरीरातील कोर्टीसोल कमी होते. ज्यामुळे मन प्रफुल्लित होते.
सकाळी लवकर अंघोळ केल्याने शरीरातील सुस्ती निघून जाते.
सकाळी लवकर उठून स्नान केल्याचे आपल्या त्वचेची सफाई देखील होते.
सकाळी स्नान केल्याने मेटोबॉलीजम आणि रक्ताभिसरण चांगले राहते.
