जगातील 'या' नद्यांमधून वाहते रक्तासारखे लाल पाणी 

जगात अशा अनेक नद्या आहे ज्यांचे पाणी रक्तासारखे लाल असते.
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या नद्यांमध्ये Iron Oxide चे प्रमाण जास्त असल्याने हे पाणी लाल रंगाचे दिसते.
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काही नद्यांचे पाणी त्यातील विशिष्ट वनस्पतींमुळे देखील लाल रंगाचे असते.
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भारताच्या अरुणाचल प्रदेशातील लोहित नदीचे पाणीही लाल असते. या नदीला रक्ताची नदी म्हणनूही ओळखले जाते.
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आसाममध्ये ब्रम्ह्मपुत्रा नदीतूनही अंबुबाची यात्रेदरम्यान तीन दिवस लाल पाणी वाहते.
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पेरुमधील पुकामायु नदीत Iron Oxide चे जास्त प्रमाणात मिसळल्याने हिला रक्ताची नदी म्हटले जाते.
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स्पेनच्या रियो टिंटो नदीत तांबे, लोह आणि ॲल्युमिनियम सारखी खनिजे असल्याने या नदीतून लाल पाणी वाहते.
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सायबेरियातील दल्द्यकान नदीचे पाणी देखील रक्तासारखे लाल असते.
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