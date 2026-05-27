Earbuds घेताय? Bluetooth 5.0 आणि 5.3 मधला फरक जाणून घ्या – 

Science Technology

27 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम 

Bluetooth म्हणजे काय?

Wireless पद्धतीने दोन Devices जोडण्यासाठी Bluetooth वापरलं जातं. Earbuds, Smartwatch, Speaker, Keyboard अशा  Devices मध्ये याचा वापर होतो.

Picture Credit:  istockphoto

Bluetooth 5.0 कधी आले?

Bluetooth 5.0 हे Version 2016 मध्ये आले. यामध्ये जास्त Range, Fast Speed आणि Stable Connection मिळू लागलं.

Picture Credit:  istockphoto

Bluetooth 5.3 हे नवीन आणि अधिक Advanced Version आहे. यात Better Battery Management, कमी Lag आणि अधिक Stable Connectivity मिळते.

Bluetooth 5.3 मध्ये काय नवीन?

Picture Credit:  istockphoto

दोन्ही Versions मध्ये Speed जवळपास सारखी असली तरी Bluetooth 5.3 मध्ये Data Transfer अधिक Efficient पद्धतीने होते.

Speed मध्ये कोण पुढे?

Picture Credit:  istockphoto

Bluetooth 5.3 हे कमी Power वापरतं. त्यामुळे Earbuds, Smartwatch किंवा Wireless Devices ची Battery जास्त काळ टिकू शकते.

Battery Saving कोणात जास्त?

Picture Credit:  istockphoto

Bluetooth 5.3 मध्ये Audio Lag कमी असल्याने Gaming, Video Streaming आणि Calling अनुभव अधिक Smooth मिळतो.

Gaming आणि Calling साठी कोण चांगलं?

Picture Credit:  istockphoto

Bluetooth 5.0 आधीच Long Range देत होतं. 5.3 मध्ये Range पेक्षा Stability आणि Signal Handling वर जास्त भर देण्यात आला आहे.

Range मध्ये फरक आहे का?

Picture Credit:  istockphoto

Basic वापरासाठी Device घेत असाल तर Bluetooth 5.0 पुरेसं आहे. पण Best Connectivity, Better Battery हवी असेल तर Bluetooth 5.3 फायदेशीर.

मग कोणतं Version बेस्ट?

Picture Credit:  istockphoto

नवीन Earbuds किंवा Smartphone घेताना Bluetooth 5.3 असलेलं Device निवडल्यास भविष्यासाठी अधिक चांगला अनुभव मिळू शकतो.

 Bluetooth 5.3

Picture Credit:  istockphoto

फोल्डेबल फोन खरेदी करताय? या गोष्टी लक्षात ठेवा

पुढे वाचा