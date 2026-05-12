भारतात नुकतीच BMW F 450 GS ची नवीन Adventure Lovers साठी पॉवरफुल BMW नुकतीच लॉन्च झाली आहे.
BMW F 450 GS चे वजन १७८ किलो आहे.
आर १३०० जीएस पासून प्रेरित क्वाड-एलईडी, डीआरएल समोर सिंगल डिस्क ब्रेक आणि गोल्डन रंगाचा यूएसडी फोर्क आहे.
४२० सीसी ट्विन-सिलेंडर, इंजिन ८७५०, आरपीएमवर ४८ एचपी आणि ६७५० आरपीएमवर ४३ एमएमचा पीक टॉर्क निर्माण करते.
भारतात सध्या बेसिक, एक्सक्लुझिव्ह आणि ट्रॅफी या तीन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहेत.
ही बाईक राईड क्लच (ERC) ने सुसज्ज आहे. त्यामुळे चालवणाऱ्याला मजाही येते आणि आरामही मिळतो.
GS ट्रॉफी ट्रिम लेव्हलमध्ये स्टँडर्ड म्हणून दिले जाते आणि इतर सर्व व्हेरिएंटमध्ये नंतर बसवता येते.
F450 GS च्या पुढच्या भागात KYB अपसाइड-डाउन फोर्क आहे. मागच्या भागात KYB मोनोशॉक असून तो स्प्रिंग प्रीलोड आणि रिबाउंडसाठी ॲडजस्टेबल आहे.
बेस व्हेरिएंटची किंमत ४.७० लाख रुपये, एक्सक्लुझिव्ह व्हेरिएंटची किंमत ४.९० लाख रुपये आणि जीएस ट्रॉफीची किंमत ५.३० लाख रुपये आहे.
तुलनेने कमी वजन आणि खूप सारे फिचर्स असलेली F450 GS ही BMW सर्वात परवडणारी GS ऑफरिंग म्हणून भारतात दाखल झाली आहे.
