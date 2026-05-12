BMW F 450 GS पाहून Riders झाले क्रेझी!

12 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

BMW F 450 GS

भारतात नुकतीच BMW F 450 GS ची नवीन Adventure Lovers साठी पॉवरफुल BMW नुकतीच लॉन्च झाली आहे.

BMW F 450 GS चे वजन

BMW F 450 GS चे वजन १७८ किलो आहे.

आर १३०० जीएस

आर १३०० जीएस पासून प्रेरित क्वाड-एलईडी, डीआरएल समोर सिंगल डिस्क ब्रेक आणि गोल्डन रंगाचा यूएसडी फोर्क आहे.

४२० सीसी ट्विन-सिलेंडर, इंजिन ८७५०, आरपीएमवर ४८ एचपी आणि ६७५० आरपीएमवर ४३ एमएमचा पीक टॉर्क निर्माण करते.

इंजिन

भारतात सध्या बेसिक, एक्सक्लुझिव्ह आणि ट्रॅफी या तीन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहेत.

तीन व्हेरिएंट

ही बाईक राईड क्लच (ERC) ने सुसज्ज आहे. त्यामुळे चालवणाऱ्याला मजाही येते आणि आरामही मिळतो.

राईड क्लच

GS ट्रॉफी ट्रिम लेव्हलमध्ये स्टँडर्ड म्हणून दिले जाते आणि इतर सर्व व्हेरिएंटमध्ये नंतर बसवता येते. 

GS ट्रॉफी ट्रिम लेव्हल

F450 GS च्या पुढच्या भागात KYB अपसाइड-डाउन फोर्क आहे. मागच्या भागात KYB मोनोशॉक असून तो स्प्रिंग प्रीलोड आणि रिबाउंडसाठी ॲडजस्टेबल आहे. 

रिबाउंडसाठी ॲडजस्टेबल

बेस व्हेरिएंटची किंमत ४.७० लाख रुपये, एक्सक्लुझिव्ह व्हेरिएंटची किंमत ४.९० लाख रुपये आणि जीएस ट्रॉफीची किंमत ५.३० लाख रुपये आहे.

किंमत

तुलनेने कमी वजन आणि खूप सारे फिचर्स असलेली F450 GS ही BMW सर्वात परवडणारी GS ऑफरिंग म्हणून भारतात दाखल झाली आहे.

परवडणारी BMW

