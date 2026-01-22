Bolero Camper-पिक अप लाँच

Automobile

22 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

लूक आणि टेक्नोलॉजी दोन्हीसह comfort वरही भर देण्यात आलाय

Bolero camper

Picture Credit: Mahindra

बोलेरोची किंमत 9.85 लाख तर पिक-अपची किंमत 9.19 लाख एक्स-शोरूम

किंमत

Picture Credit:  Mahindra

बॉडी कलर, साइड रियर view, डोअर हँडलमुळे मॉडर्न लूक येतो

मॉडर्न लूक

Picture Credit: Mahindra

म्युझिक सिस्टीममध्ये ब्लूटूथ कॉलिंगची सुविधा देण्यात आलीय

म्युझिक सिस्टीम

Picture Credit: Mahindra

Camper मध्ये 2.5 लीटर टर्बो डिझेल इंजिन, 80 bhp पॉवर, 200 nm टॉर्क

इंजिन

Picture Credit: Mahindra

Bolero pick-up मध्ये कंपनीने बदल केले आहेत, फ्रंट डिझाइन बदललं आहे

pick-up

Picture Credit: Mahindra

2.5 लीटर डिझेल इंजिन पिक-अप देण्यात आलय, 2WD आणि 4WD मध्ये उपलब्ध

Bolero-pick up

Picture Credit: Mahindra

