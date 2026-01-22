लूक आणि टेक्नोलॉजी दोन्हीसह comfort वरही भर देण्यात आलाय
Picture Credit: Mahindra
बोलेरोची किंमत 9.85 लाख तर पिक-अपची किंमत 9.19 लाख एक्स-शोरूम
बॉडी कलर, साइड रियर view, डोअर हँडलमुळे मॉडर्न लूक येतो
म्युझिक सिस्टीममध्ये ब्लूटूथ कॉलिंगची सुविधा देण्यात आलीय
Camper मध्ये 2.5 लीटर टर्बो डिझेल इंजिन, 80 bhp पॉवर, 200 nm टॉर्क
Bolero pick-up मध्ये कंपनीने बदल केले आहेत, फ्रंट डिझाइन बदललं आहे
2.5 लीटर डिझेल इंजिन पिक-अप देण्यात आलय, 2WD आणि 4WD मध्ये उपलब्ध
