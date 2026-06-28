असा वाढवा आयफोनचा बॅटरी बॅकअप

Science Technology

28 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

बॅटरी बॅकअप

तुम्ही देखील आयफोनच्या कमी बॅटरी बॅकअपमुळे हैराण झालात का? 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

सोप्या टिप्स

आयफोनची बॅटरी बॅकअप वाढवण्यासाठी तुम्ही काही सोप्या टिप्स वापरू शकता.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

बॅकग्राऊंड ॲक्टिव्हिटी

आयफोनमध्ये बॅकग्राऊंड ॲक्टिव्हिटी लिमिटेड ठेवण्यासाठी लो पावर मोडचा वापर करा.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

गरज असेल तेवढाच ब्राईटनेस सेट करा. जास्त ब्राईटनेसमुळे बॅटरी लवकर संपते.

ब्राईटनेस सेटिंग

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

सेटिंगमध्ये जाऊन जास्त बॅटरी वापरणारे ॲप शोधा, असे ॲप नको असल्यास डिलिट करा.

ॲप्स तपासा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

गरज नसल्यास फोनमधील लोकेशन फिचरचा वापर करणं टाळा.

लोकेशन फिचर

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

गरज नसल्यास ब्लूटूथ, वाय-फाय आणि एअरड्रॉप बंद करा.

वाय-फाय

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

अनावश्यक नोटीफिकेशन बंद केल्याने स्क्रीनसाठी जास्त बॅटरी खर्च होत नाही. 

नोटीफिकेशन बंद करा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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