Royal Enfield Classic 350 आता 7 वेगवेगळ्या रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. प्रत्येक रंग बाईकला वेगळी ओळख देतो.
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सिंगल-टोन लाल रंग, क्लासिक आणि एलिगंट लुक पसंत करणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय.
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चमकदार लाल शेडमुळे बाईक अधिक प्रीमियम आणि आकर्षक दिसते.
Picture Credit:royalenfield
ड्युअल-टोन Gun Grey फिनिश, अलॉय व्हील्स आणि ट्यूबलेस टायर्समुळे हा रंग स्पोर्टी आणि प्रीमियम लुक देतो.
Picture Credit:royalenfield
पूर्ण ब्लॅक थीम, ब्लॅक-आउट इंजिन आणि आकर्षक फिनिशमुळे Stealth Black हा Classic 350 चा सर्वात बोल्ड आणि मॉडर्न रंग मानला जातो.
Picture Credit:royalenfield
क्रोम फिनिशसह Emerald रंग Classic 350 ला प्रीमियम आणि रॉयल लुक देतो.
Picture Credit:royalenfield
मिलिटरी-प्रेरित Sand शेडमुळे ही बाईक वेगळी आणि दमदार दिसते.
Picture Credit:royalenfield
ब्राँझ फिनिश आणि आकर्षक ड्युअल-टोन डिझाइनमुळे हा रंग प्रीमियम लुक देतो.
Picture Credit:royalenfield
रेट्रो लुकसाठी Redditch Red, प्रीमियम स्टाईलसाठी Emerald, तर स्पोर्टी लुकसाठी Stealth Black आणि Gun Grey हे उत्तम पर्याय आहेत.
Picture Credit:royalenfield