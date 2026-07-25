दोन्ही रेट्रो स्क्रॅम्बलर बाइक्स स्टाइल आणि परफॉर्मन्ससाठी चर्चेत आहेत. पण तुमच्यासाठी योग्य पर्याय कोणता?
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BSA Scrambler 650 ला क्लासिक ब्रिटिश स्टाइल मिळते, तर Bear 650 अधिक रग्ड आणि आधुनिक स्क्रॅम्बलर लूकसह येते.
Picture Credit: bsamotorcycles
BSA मध्ये 652cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे. Bear 650 मध्ये 648cc पॅरलल-ट्विन इंजिन मिळते, जे अधिक स्मूथ राईडचा अनुभव देते.
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Bear 650 मध्ये TFT डिस्प्ले, नेव्हिगेशन आणि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मिळतात. BSA मध्ये आवश्यक फीचर्ससोबत पारंपरिक राइडिंग अनुभवावर भर दिला आहे.
Picture Credit: Pinterest
BSA हलकी आणि शहरात चालवण्यासाठी सोपी वाटते. Bear 650 लांब पल्ल्याच्या टूरिंग आणि हायवे राईडसाठी अधिक आरामदायी ठरते.
Picture Credit: bsamotorcycles
दोन्ही बाइक्स खराब रस्त्यांवर सक्षम आहेत. मात्र Bear 650 चे सस्पेन्शन आणि सेटअप खडबडीत रस्त्यांवर अधिक आत्मविश्वास देतात.
Picture Credit: royalenfield
BSA Scrambler 650 तुलनेने कमी किंमतीत उपलब्ध आहे. Bear 650 ची किंमत जास्त असली तरी त्यामध्ये अधिक प्रीमियम फीचर्स मिळतात.
Picture Credit: bsamotorcycles
BSA Scrambler 650 – रेट्रो लूक आणि किफायतशीर पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी. Royal Enfield Bear 650 – दमदार इंजिन, आधुनिक फीचर्स आणि टूरिंगला प्राधान्य देणाऱ्यांसाठी.
Picture Credit: royalenfield