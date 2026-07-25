Jeep ने आपल्या 85 वर्षांच्या प्रवासानिमित्त Meridian ची स्पेशल एडिशन सादर केली आहे. मर्यादित युनिट्स आणि खास डिझाइन ही तिची मोठी ओळख आहे.
Picture Credit: Jeep
या SUV चे उत्पादन केवळ 85 युनिट्सपुरते मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ही आवृत्ती अधिक एक्सक्लुझिव्ह ठरते.
Picture Credit: Jeep
85th Anniversary बॅज, ग्लॉस ब्लॅक अलॉय व्हील्स आणि आकर्षक स्टायलिंग एलिमेंट्समुळे Meridian अधिक प्रीमियम दिसते.
Picture Credit: Jeep
ऑल-ब्लॅक इंटिरिअर, गोल्डन अॅक्सेंट्स, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री आणि उच्च दर्जाचे फिनिशिंग केबिनला वेगळा लूक देतात.
Picture Credit: Jeep
2.0-लिटर डिझेल इंजिनसोबत ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स मिळतो. गरजेनुसार 4x2 आणि 4x4 ड्राइव्हचा पर्यायही उपलब्ध आहे.
Picture Credit: Jeep
पॅनोरॅमिक सनरूफ, 360° कॅमेरा, ADAS, व्हेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी आणि AI-आधारित व्हॉइस असिस्टंट यांसारखी अनेक आधुनिक फीचर्स मिळतात.
Picture Credit: Jeep
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹36.05 लाख आहे. ही स्पेशल एडिशन Overland व्हेरिएंटवर आधारित आहे.
Picture Credit: Jeep
जर तुम्हाला प्रीमियम 7-सीटर SUV, आधुनिक फीचर्स आणि लिमिटेड एडिशनची वेगळी ओळख हवी असेल, तर Jeep Meridian 85th Anniversary Edition हा विचार करण्यासारखा पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: Jeep