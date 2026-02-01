Budget 2026 मध्ये कोणत्या क्षेत्रासाठी किती कोटींची तरतूद? 

Business

1 February 2026

Author:  मयुर नवले

आज म्हणजेच 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशाचे अर्थसंकल्प सादर झाले आहे. 

बजेट 2026 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात विविध क्षेत्रांसाठी घोषणा केल्या आहेत. 

मोठमोठ्या घोषणा 

चला जाणून घेऊयात, कोणत्या क्षेत्रासाठी किती कोटींची तरतूद करण्यात आली? 

किती कोटींची तरतूद 

शेतीसाठी 137756.55 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेती 

आरोग्य 

आरोग्य क्षेत्रासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

शिक्षण क्षेत्रासाठी 1,39,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

शिक्षण

रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी 12.2 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

रिअल इस्टेट

ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीसाठी 5,939.87 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

ऑटोमोबाईल 

पायाभूत सुविधा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 12.2 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

पायभूत सुविधा

