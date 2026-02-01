Budget 2026 मध्ये कोणत्या क्षेत्रासाठी किती कोटींची तरतूद? 

आज म्हणजेच 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशाचे अर्थसंकल्प सादर झाले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात विविध क्षेत्रांसाठी घोषणा केल्या आहेत.
चला जाणून घेऊयात, कोणत्या क्षेत्रासाठी किती कोटींची तरतूद करण्यात आली?
शेतीसाठी 137756.55 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य क्षेत्रासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रासाठी 1,39,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी 12.2 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीसाठी 5,939.87 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 12.2 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
