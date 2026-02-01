केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला.
(फोटो सौजन्य – AI Created)
अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या.
(फोटो सौजन्य – AI Created)
२०२६ च्या अर्थसंकल्पानंतर खनिज, भंगार, दारू, फ्युचर्स ट्रेडिंग या गोष्टी महाग झाल्या आहेत.
Picture Credit: Pinterest
कर्करोग आणि मधुमेहावरील औषधे स्वस्त होतील.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
सौरऊर्जेशी संबंधित उत्पादने स्वस्त होणार असल्याची घोषणा केली आहे.
चामडे आणि कापड निर्यात करणे स्वस्त होणार आहे.
Picture Credit: Pinterest
शूज, बॅटरी आणि मायक्रोवेव्ह ओव्हन स्वस्त होणार असल्याची घोषणा केली आहे.
Picture Credit: Pinterest
संरक्षण क्षेत्रात मूलभूत सीमाशुल्क माफ केले जाणार आहे.
Picture Credit: Pinterest