२०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत सादर केला जाणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे.
२८ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सभागृहांच्या सदस्यांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील.
यानंतर, अर्थमंत्री संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्याची शक्यता आहे.
२८ जानेवारीपासून १३ फेब्रुवारीपर्यंत अधिवेशनाचा पहिला टप्पा पार पडणार आहे.
१३ फेब्रुवारी ते 8 मार्चपर्यंत कामकाज स्थगित केले जाणार आहे.
अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा ९ मार्चपासून सुरू होऊन २ एप्रिलपर्यंत चालण्याची अपेक्षा आहे.
