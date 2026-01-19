Lava Bold N1 5G वर डिस्काऊंट 

Science Technology

19 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

तुम्ही 8 ते 10 हजार रुपयांच्या किंमतीत नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय?

स्मार्टफोन खरेदी करायचा?

Picture Credit: Pinterest

अ‍ॅमेझॉनवर सुरु असलेल्या सेलमध्ये Lava बजेट स्मार्टफोनवर मोठ्या ऑफर्स उपलब्ध आहेत. 

स्मार्टफोनवर ऑफर्स उपलब्ध

Picture Credit: Pinterest

Lava Bold N1 5G स्मार्टफोन 9,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. 

स्मार्टफोनची लाँच किंमत

Picture Credit: Pinterest

सेलमध्ये हा स्मार्टफोन 7,999 रुपयांच्या किंमतीत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. 

सेलमध्ये स्मार्टफोनची किंमत

Picture Credit: Pinterest

नॉन-ईएमआय ऑप्शन

Picture Credit: Pinterest

एसबीआय क्रेडिट कार्ड नॉन-ईएमआय ऑप्शनसह स्मार्टफोन खरेदीवर 750 रुपयांचे डिस्काऊंट मिळणार आहे. 

एसबीआय क्रेडिट कार्ड ईएमआय ऑप्शनसह स्मार्टफोन खरेदीवर 1000 रुपयांचे डिस्काऊंट मिळणार आहे.

ईएमआय ऑप्शन

Picture Credit: Pinterest

या सर्व ऑफर्सनंतर फोनची किंमत 6,999 रुपये होणार आहे. 

ऑफर्ससह फोनची किंमत

Picture Credit: Pinterest

फोनवर एक्सचेंज ऑफर देखील उपलब्ध आहे ज्यामुळे फोनवर 7,550 रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते.

एक्सचेंज ऑफर

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा