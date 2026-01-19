तुम्ही 8 ते 10 हजार रुपयांच्या किंमतीत नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय?
अॅमेझॉनवर सुरु असलेल्या सेलमध्ये Lava बजेट स्मार्टफोनवर मोठ्या ऑफर्स उपलब्ध आहेत.
Lava Bold N1 5G स्मार्टफोन 9,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता.
सेलमध्ये हा स्मार्टफोन 7,999 रुपयांच्या किंमतीत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
एसबीआय क्रेडिट कार्ड नॉन-ईएमआय ऑप्शनसह स्मार्टफोन खरेदीवर 750 रुपयांचे डिस्काऊंट मिळणार आहे.
एसबीआय क्रेडिट कार्ड ईएमआय ऑप्शनसह स्मार्टफोन खरेदीवर 1000 रुपयांचे डिस्काऊंट मिळणार आहे.
या सर्व ऑफर्सनंतर फोनची किंमत 6,999 रुपये होणार आहे.
फोनवर एक्सचेंज ऑफर देखील उपलब्ध आहे ज्यामुळे फोनवर 7,550 रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते.
