जुलै महिन्यात Kawasaki ने निवडक Ninja सुपरबाइक्सवर आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. काही मॉडेल्सवर लाखो रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो.
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या सुपरबाईकवर ₹2.89 लाखांपर्यंतचा कॅश बेनिफिट दिला जात आहे. त्यामुळे खरेदीदारांना मोठी बचत करण्याची संधी मिळत आहे.
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या मॉडेलसोबत सुमारे ₹1.25 लाख किमतीचे पॅनिअर किट विनामूल्य दिले जात आहे, ज्यामुळे टूरिंग अधिक सोयीचे ठरू शकते.
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या बाईकसोबत सुमारे ₹83,000 किमतीचा Öhlins Steering Damper अतिरिक्त शुल्काशिवाय मिळत आहे.
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या ऑफर्स 31 जुलै 2026 पर्यंत किंवा स्टॉक उपलब्ध असेपर्यंत लागू राहतील.
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जर तुम्ही प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर या ऑफर्समुळे चांगली बचत होऊ शकते.
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– ऑफर तुमच्या शहरात लागू आहे का? – संबंधित मॉडेल उपलब्ध आहे का? – ऑन-रोड किंमत किती आहे? – ऑफरच्या अटी काय आहेत?
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ऑफर्स, accessories आणि उपलब्धता डीलरनुसार बदलू शकते. त्यामुळे बुकिंगपूर्वी अधिकृत Kawasaki डीलरकडून माहिती घेणे आवश्यक आहे.
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₹2.89 लाखांपर्यंतचा फायदा आणि प्रीमियम accessories जुलै महिना Kawasaki Ninja खरेदीसाठी आकर्षक ठरू शकतो.
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