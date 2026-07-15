Kawasaki Ninja बाइक्सवर बंपर ऑफर्स! जुलैमध्ये मिळू शकतो मोठा फायदा

Automobile

15 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Ninja चाहत्यांसाठी खुशखबर!

जुलै महिन्यात Kawasaki ने निवडक Ninja सुपरबाइक्सवर आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. काही मॉडेल्सवर लाखो रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो.

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Ninja ZX-10R

या सुपरबाईकवर ₹2.89 लाखांपर्यंतचा कॅश बेनिफिट दिला जात आहे. त्यामुळे खरेदीदारांना मोठी बचत करण्याची संधी मिळत आहे.

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Ninja 1100SX

या मॉडेलसोबत सुमारे ₹1.25 लाख किमतीचे पॅनिअर किट विनामूल्य दिले जात आहे, ज्यामुळे टूरिंग अधिक सोयीचे ठरू शकते.

Picture Credit: Pinterest

Ninja ZX-6R

या बाईकसोबत सुमारे ₹83,000 किमतीचा Öhlins Steering Damper अतिरिक्त शुल्काशिवाय मिळत आहे.

Picture Credit: Pinterest

ऑफर्स किती दिवस?

या ऑफर्स 31 जुलै 2026 पर्यंत किंवा स्टॉक उपलब्ध असेपर्यंत लागू राहतील.

Picture Credit: Pinterest

कोणासाठी फायदेशीर?

जर तुम्ही प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर या ऑफर्समुळे चांगली बचत होऊ शकते.

Picture Credit: Pinterest

खरेदीपूर्वी हे तपासा

– ऑफर तुमच्या शहरात लागू आहे का? – संबंधित मॉडेल उपलब्ध आहे का? – ऑन-रोड किंमत किती आहे? – ऑफरच्या अटी काय आहेत?

Picture Credit: Pinterest

डीलरशी संपर्क करा

ऑफर्स, accessories आणि उपलब्धता डीलरनुसार बदलू शकते. त्यामुळे बुकिंगपूर्वी अधिकृत Kawasaki डीलरकडून माहिती घेणे आवश्यक आहे.

Picture Credit: Pinterest

संधी गमावू नका!

₹2.89 लाखांपर्यंतचा फायदा आणि प्रीमियम accessories जुलै महिना Kawasaki Ninja खरेदीसाठी आकर्षक ठरू शकतो.

Picture Credit: Pinterest

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