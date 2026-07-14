बॉक्सी डिझाइन, ऑफ-रोड क्षमता आणि प्रीमियम फीचर्समुळे JETOUR T2 ही SUV जागतिक बाजारात चर्चेत आहे.
Picture Credit: JETOUR
JETOUR T2 ला रुबाबदार बॉक्सी स्टाइल, उंच ग्राउंड क्लिअरन्स आणि मोठे व्हील आर्च मिळतात. त्यामुळे तिचा लूक प्रीमियम ऑफ-रोड SUV सारखा दिसतो.
Picture Credit: JETOUR
या SUV मध्ये 1.5-लिटर टर्बो आणि 2.0-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिनचे पर्याय उपलब्ध आहेत. दोन्ही इंजिन 7-स्पीड DCT गिअरबॉक्ससह येतात.
Picture Credit: JETOUR
JETOUR T2 मध्ये Intelligent 4WD System, अनेक ड्राइव्ह मोड्स आणि 220 mm ग्राउंड क्लिअरन्स मिळतो. त्यामुळे विविध रस्त्यांवर ड्रायव्हिंग सोपे होऊ शकते.
Picture Credit: JETOUR
SUV मध्ये 15.6-इंच टचस्क्रीन, Qualcomm Snapdragon 8155 चिप, वायरलेस कनेक्टिव्हिटी आणि व्हॉइस कंट्रोलसारखे आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत.
Picture Credit: JETOUR
टॉप व्हेरिएंटमध्ये Blind Spot Detection, Lane Keep Assist, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking आणि L2 ADAS सारखी आधुनिक सुरक्षा फीचर्स उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: JETOUR
JETOUR T2 ची लांबी 4,785 mm असून 2,800 mm व्हीलबेसमुळे केबिनमध्ये प्रशस्त जागा मिळते.
Picture Credit: JETOUR
JETOUR T2 ची Plug-in Hybrid (PHEV) आवृत्ती दिवाळी 2026 दरम्यान भारतात लॉन्च होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
Picture Credit: JETOUR
दमदार लूक, आधुनिक टेक्नॉलॉजी आणि ऑफ-रोड फीचर्समुळे JETOUR T2 अनेक SUV चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. भारतात लॉन्च झाल्यास ती कोणत्या SUV ला टक्कर देईल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
Picture Credit: JETOUR