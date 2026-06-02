बंपर सेल म्हटलं की डोळ्यासमोर येतात त्या amazon आणि flipkart च्या साईट्स पण,
हा बंपर सेल ना amazon ना flipkart. हा सुरु आहे क्रोमा स्टोअर्समध्ये.
क्रोमा स्टोअर्समध्ये फ्लॅश सेल नावाची विशेष विक्री सुरु आहे. ज्यामध्ये अनेक उत्तम ऑफर्स, सवलती आणि बरेच काही दिले जाते.
फ्लॅश सेल अंतर्गत स्मार्टफोन, घरगुती उपकरणे, एअर कंडिशनर आणि कूलर इत्यादी वस्तू स्वस्त दरात खरेदी करता येतील.
सेल दरम्यान बँक ऑफर्स उपलब्ध आहेत. ज्यामध्ये अनेक बँका १० हजार पर्यंतचा इन्स्टंट कॅशबॅक देत आहेत.
ऑनलाइन सेल दरम्यान फ्लॅश सेलमध्ये appleची उत्पादने देखील विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. आयफोन, मॅकबुक आणि apple वॉच, कमी किमतीत उपलब्ध.
सेलदरम्यान सर्व ऑफर्स एकत्र करुन आयफोन १७, आयफोन १६ इत्यादी खूप स्वस्त दरात खरेदी करता येतील.
विक्रीच्या वेळी दिलेल्या तपशिलात असे नमूद केले आहे की, एक्सचेंजमध्ये आयफोन १७, आयफोन १६ इत्यादींच्या किमतीच्या जवळपास निम्मी किंमत मिळेल. एक्सचेंजचे मूल्य जुन्या फोनच्या स्थितीवर अवलंबून असेल.
सेल दरम्यान अँड्रॉइड स्मार्टफोन्सवर देखील ऑफर्स आहेत. या सेलमध्ये विवो, सॅमसंग, रियलमी आणि इतर अनेक ब्रँड्सचे स्मार्टफोन्स उपलब्ध आहेत.
