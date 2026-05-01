नवा स्पीकर घ्यायचा आहे? या चुका टाळा

Science Technology

1 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

ब्लूटूथ स्पीकर्स

ब्लूटूथ स्पीकर्स खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा. 

साउंड क्वालिटी

ब्लूटूथ स्पीकर्स खरेदी करताना बेस, क्लॅरिटी आणि व्हॉल्यूम नक्की तपासा.

दिर्घकाळ वापरासाठी जास्त बॅटरी असलेल्या स्पीकरची निवड करा. 

बॅटरी लाईफ

असा स्पीकर निवडा जो किमान 10-15 मीटर रेंज ऑफर करेल. 

ब्लूटूथ रेंज

आउटडोअर वापर करायचा असेल IP रेटिंग स्पीकर चांगला पर्याय ठरणार आहे. 

IP रेटिंग

असा स्पिकर निवडा ज्याचे वजन कमी असेल आणि कुठेही घेऊन जाऊ शकता. 

कमी वजन

तुम्ही निवडलेल्या स्पिकरमध्ये ऑक्स, यूएसबी, एसडी कार्ड सपोर्ट असेल याची खात्री करा. 

कनेक्टिव्हिटी ऑप्शन्स

स्पिकरमध्ये बटन कंट्रोल्स, कॉलिंग फीचर, व्हॉइस असिस्टंट सपोर्ट असल्याची खात्री करा.

कंट्रोल्स आणि फीचर्स

