ब्लूटूथ स्पीकर्स खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा.
ब्लूटूथ स्पीकर्स खरेदी करताना बेस, क्लॅरिटी आणि व्हॉल्यूम नक्की तपासा.
दिर्घकाळ वापरासाठी जास्त बॅटरी असलेल्या स्पीकरची निवड करा.
असा स्पीकर निवडा जो किमान 10-15 मीटर रेंज ऑफर करेल.
आउटडोअर वापर करायचा असेल IP रेटिंग स्पीकर चांगला पर्याय ठरणार आहे.
असा स्पिकर निवडा ज्याचे वजन कमी असेल आणि कुठेही घेऊन जाऊ शकता.
तुम्ही निवडलेल्या स्पिकरमध्ये ऑक्स, यूएसबी, एसडी कार्ड सपोर्ट असेल याची खात्री करा.
स्पिकरमध्ये बटन कंट्रोल्स, कॉलिंग फीचर, व्हॉइस असिस्टंट सपोर्ट असल्याची खात्री करा.
