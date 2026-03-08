नवीन पंखा खरेदी करताना तपासा या गोष्टी

8 March 2026

Author:  हर्षदा जाधव

ऊन्हाळा सुरु झाला की पंखा आणि एसीची सर्वात जास्त गरज असते. 

एसीची गरज 

नवीन पंखा

यंदाचा ऊन्हाळा सुरु होण्यापूर्वी नवीन पंखा खरेदी करण्याचा विचार करताय?

नवीन पंखा खरेदी करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. 

महत्त्वाच्या गोष्टी

सीलिंग फॅन, टेबल फॅन, वॉल फॅन किंवा टॉवर फॅन तुमच्या घराच्या गरजेनुसार पंख्याची निवड करा. 

पंख्याची निवड

पंखा खरेदी करण्यापूर्वी पंख्याचा स्पीड आणि हवा तपासा. 

पंख्याचा स्पीड

BLDC मोटर असलेले पंखे कमी वीज वापरतात, त्यामुळे असे पंखे खरेदी करू शकता. 

BLDC मोटर

काही पंखे जास्त आवाज करतात. त्यामुळे असा पंखा निवडा जो शांत आणि स्मूथ चालेल. 

लक्षात ठेवा

खोलीच्या आकारानुसार पंख्याचे ब्लेड साईज निवडा. 

पंख्याचे ब्लेड

