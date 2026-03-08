ऊन्हाळा सुरु झाला की पंखा आणि एसीची सर्वात जास्त गरज असते.
यंदाचा ऊन्हाळा सुरु होण्यापूर्वी नवीन पंखा खरेदी करण्याचा विचार करताय?
नवीन पंखा खरेदी करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.
सीलिंग फॅन, टेबल फॅन, वॉल फॅन किंवा टॉवर फॅन तुमच्या घराच्या गरजेनुसार पंख्याची निवड करा.
पंखा खरेदी करण्यापूर्वी पंख्याचा स्पीड आणि हवा तपासा.
BLDC मोटर असलेले पंखे कमी वीज वापरतात, त्यामुळे असे पंखे खरेदी करू शकता.
काही पंखे जास्त आवाज करतात. त्यामुळे असा पंखा निवडा जो शांत आणि स्मूथ चालेल.
खोलीच्या आकारानुसार पंख्याचे ब्लेड साईज निवडा.
