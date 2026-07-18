ब्राउझिंग, MS Office, ऑनलाइन क्लासेस आणि व्हिडिओ स्ट्रीमिंगसाठी Intel Core i3/i5 आणि AMD Ryzen 3/5 हे दोन्ही उत्तम पर्याय आहेत.
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गेमिंगसाठी AMD Ryzen चे मल्टी-कोर परफॉर्मन्स प्रभावी मानले जाते. मात्र Intel चे नवीन Core प्रोसेसरही हाय-एंड गेमिंगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करतात.
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4K व्हिडिओ एडिटिंग, 3D डिझाइन किंवा हेवी मल्टीटास्किंग करत असाल तर Ryzen 7/9 आणि Intel Core i7/i9 हे दोन्ही दमदार पर्याय आहेत.
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लॅपटॉपची बॅटरी फक्त प्रोसेसरवर अवलंबून नसते. डिव्हाइसचे डिझाइन, बॅटरी क्षमता आणि ऑप्टिमायझेशनही महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
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एकाच वेळी अनेक Apps वापरत असाल, तर जास्त कोअर्स आणि थ्रेड्स असलेले Ryzen मॉडेल्स फायदेशीर ठरू शकतात. Intel देखील आपल्या नवीन प्रोसेसरमध्ये उत्तम मल्टीटास्किंग क्षमता देते.
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समान श्रेणीतील मॉडेल्समध्ये AMD Ryzen आधारित लॅपटॉप अनेकदा चांगले स्पेसिफिकेशन्स देतात, तर Intel आधारित लॅपटॉपमध्ये ब्रँड आणि मॉडेलनुसार विविध पर्याय उपलब्ध असतात.
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विद्यार्थी आणि ऑफिस वापर: Intel Core i5 किंवा Ryzen 5 गेमिंग: Intel Core i7 किंवा Ryzen 7 व्हिडिओ एडिटिंग: Ryzen 7/9 किंवा Intel Core i7/i9
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एकच प्रोसेसर सर्वांसाठी सर्वोत्तम नसतो. तुमचा वापर, बजेट आणि आवश्यक परफॉर्मन्स यानुसार Intel Core किंवा AMD Ryzen यापैकी योग्य पर्याय निवडा.
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