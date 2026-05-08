स्मार्टफोन कव्हर खरेदी करताय?

Science Technology

8 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

फोन मॉडेल

स्मार्टफोनच्या मॉडेलनुसारच कव्हर खरेदी करा. 

मजबूत मटेरियल 

सिलिकॉन, टीपीयू किंवा हार्ड प्लास्टिकसारखे मजबूत मटेरियल फोनचे संरक्षण करतात. 

फोन पडल्यावर कमी नुकसान व्हावं यासाठी शॉकप्रूफ कव्हरची निवड करा. 

शॉकप्रूफ फीचर 

स्मार्टफोनमध्ये कॅमेरा भागासाठी उंचावलेली सुरक्षा असणे आवश्यक आहे.

कॅमेरा प्रोटेक्शन 

कव्हर खूप जड असेल तर वापरताना हातांना त्रास होऊ शकतो. 

कमी वजन

स्मार्टफोनच्या कव्हरला चांगली ग्रिप असावी, अन्यथा फोन हातातून पडू शकतो. 

चांगली ग्रिप 

फोनमध्ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट असेल तर कव्हरची निवड देखील त्याच पद्धतीने करा. 

वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट

स्मार्टफोनच्या कव्हरची डिझाईन यूनिक आणि स्टायलिश असावी. 

डिझाईन आणि स्टाईल

